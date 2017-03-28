Сбербанк продає свою українську "дочку" білорусько-латвійському консорціуму

Як говориться в заяві російського банку, в консорціум увійдуть латвійський Norvik Bank і приватна компанія з Білорусі. Закриття угоди очікується в першому півріччі після схвалень фінансовими і антимонопольними регуляторами відповідних юрисдикцій. Як випливає з повідомлення латвійського Norvik Banka, основним покупцем української дочки «Ощад» є син власника нафтової компанії «Русснефть» Михайла Гуцерієва Саїд. Основний акціонер Norvik Banka - громадянин Великобританії Григорій Гусельников. Йому належить і білоруська компанія, що входить в консорціум.