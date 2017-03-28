У Грузії з сьогоднішнього дня запрацював безвіз у країни ЄС

Безвізовий режим поширюється на поїздки протягом 90 днів кожні півроку. МЗС Грузії звертає увагу своїх громадян, що вони будуть зобов'язані відповісти на ряд питань прикордонників на КПП як при виїзді з країни, так і країнах Європи. Порушники безвізового режиму будуть депортовані і оштрафовані на 3 тис. євро. Їм буде заборонено в'їзд до ЄС на 5 років.