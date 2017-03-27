Померла сестра Фіделя Кастро

Агустіна Кастро (справа)

У віці 78 років померла молодша сестра лідера кубинської революції Фіделя Кастро - Агустіна Кастро Рус. Про це повідомила іспаномовна газета El Nuevo Herald, що виходить в Майамі.

Жінка померла в минулу неділю в Гавані у віці 78 років. Причиною смерті стали ускладнення після операції з приводу перелому стегна.

"Вона відчувала себе дуже погано, була дуже слабка", - розповіла сестра Агустін Хуаніта Кастро, яка живе в Маямі.

Повідомляється, що в останні роки Агустіна Кастро Рус страждала від хвороби Альцгеймера.

Згідно з волею покійної, її останки кремували.

Агустіна Кастро Рус не брала участі в політичному житті Куби і не займала ніяких державних посад. Вона була одружена з відомим піаністом Сільвіо Родрігесом Карденасом, померлим у 2009 році. Агустіна Кастро Рус народила трьох дітей. Її дочка живе на Кубі, а сини - у Флориді.

Раніше, 25 листопада 2016 року, на 91-му році життя помер лідер кубинської революції Фідель Кастро.