Невгамовна Ле Пен обіцяє виборцям розвал ЄС

Європейський союз зникне, заявила кандидат в президенти Франції від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен на мітингу в Ліллі, пише ABC.

У спробі розгойдати своїх прихильників за чотири тижні до першого туру президентських виборів, вона також пообіцяла захистити Францію від глобалізації.

Натхненна несподіваною перемогою Трампа на виборах у США і результатами британського референдуму про вихід з ЄС Ле Пен, яка вважається головним французьким євроскептиком і противником міграційної політики влади Євросоюзу, заявила, що вибори у Франції стануть наступним кроком до глобального повстання людей.

"Європейський союз помре, тому що люди більше не хочуть цього. Зарозумілі і гегемоністичні імперії приречені на загибель", - заявила Ле Пен.

"Прийшов час перемагати глобалістів", - сказала вона, звинувативши своїх головних суперників, центриста Еммануеля Макрона і консерватора Франсуа Фійона, в зраді і прихильності проєвропейській, проринковій політиці.

Опитування громадської думки пророкують, що залишається ще досить велика кількість виборців, які не наважилися вибрати того чи іншого кандидата. Тому мотивація людей на відвідування виборчих дільниць стане ключовим питанням для кандидатів.