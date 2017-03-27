Сенат США звинуватив Росію у "втручанні" у вибори у Франції та Німеччині
Росія намагається вплинути на вибори у Франції та Німеччині.
Член комітету розвідки Сенату США Марк Уорнер, представник Демократичної партії, звинуватив Росію в тому, що вона нібито намагається вплинути на хід виборів у Франції та Німеччині.
Відповідну заяву він зробив в ефірі телеканалу NBC. За його словами, раніше РФ втручалася у вибори американського президента за допомогою "хакерських атак і проплачених інтернет-тролів".
"Вони спробують те ж саме зробити у Франції і Німеччині", - заявив він.