Сенат США звинуватив Росію у "втручанні" у вибори у Франції та Німеччині



Член комітету розвідки Сенату США Марк Уорнер, представник Демократичної партії, звинуватив Росію в тому, що вона нібито намагається вплинути на хід виборів у Франції та Німеччині.

Відповідну заяву він зробив в ефірі телеканалу NBC. За його словами, раніше РФ втручалася у вибори американського президента за допомогою "хакерських атак і проплачених інтернет-тролів".

"Вони спробують те ж саме зробити у Франції і Німеччині", - заявив він.