Число затриманих на акції проти корупції в Москві склало 1030 чоловік

Антикорупційні мітинги пройшли в неділю, 26 березня, у майже ста містах Росії.

Число затриманих на акції проти корупції в Москві склало 1030 чоловік. Як передає ВВС-Інфо, затриманих розвезли по 51 відділенню поліції. У 22 відділеннях людей допитували співробітники Слідчого комітету (СК) у справі про напад на поліцейського під час акції протесту. Більшість відпущених з відділень людей були оформлені за статтею порушення порядку проведення публічного заходу. Їх чекають суди.

Підсумком антикорупційних мітингів, які пройшли напередодні в майже ста містах Росії, може стати зміцнення позицій Олексія Навального в передвиборній гонці і послабити позиції Путіна. Таку думку висловив експерт московського центру «Карнегі» Андрій Колесников

Колесников зазначив, що при цьому важливо розуміти, що тепер за сценарієм Болотної можуть послідувати масові порушення кримінальних справ.

Керівник передвиборного штабу Олексія Навального Леонід Волков записав відеозвернення з ОВС. За його словами, затриманих разом з ним співробітників ФБК звинувачують за статтею непокора законній вимозі співробітника поліції. Про те, що його самого можуть звинувачувати за кримінальною статтею про екстремізм, Волков не згадав. Волков підтвердив, що його колег протримають у відділенні як мінімум до ранку, коли почнеться суд.

Співробітники ФБК напередодні вели інтернет-трансляцію про масові виступи проти корупції. В ході затримання Волкову заявили, що проти нього може бути порушена справа про екстремізм за висловлювання в ефірі. Після затримання в офісі ФБК почався обшук.

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