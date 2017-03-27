Партія Анґели Меркель перемогла на регіональних виборах у землі Саар.

Консервативний Християнсько-демократичний союз, за даними екзит-полів, отримав понад 40% голосів, поліпшивши позиції, порівняно з попереднім терміном.

Голосування у Саарі – найменшій федеральній землі – розглядалося як тест перед парламентськими виборами у вересні, на яких Меркель сподівається вчетверте стати канцлером країни.

“Ми вели кампанію разом з Анґелою Меркель. Ми діяли спільно як на федеральному, так і на регіональному рівнях для реалізації нашої політики. Ми хочемо створити нове майбутнє у цій землі”, – зазначила представниця ХДС та чинний прем‘єр Саару Аннеґрет Крамп-Карренбауер.

Головні суперники ХДС – соціал-демократи – здобули 30% голосів попри те, що опитування вказували на зростання популярності партії після того, як її очолив колишній президент Європарламенту Мартін Шульц.

Останній визнав поразку, але каже, що головна битва попереду.

“Сьогодні ми не досягли своєї мети. Але це не означає, що недосяжною є наша головна ціль – змінити уряд Німеччини на федеральному рівні”, – сказав Шульц.

Коаліція ХДС і соціал-демократів залишається єдиним можливим варіантом для формування уряду у Саарі. Оскільки ультраліві, що могли стати потенційними партнерами партії Шульца, отримали 13% підтримки.

Правопопулістська “Альтернатива для Німеччини” ледь подолала бар‘єр, здобувши 6% голосів.