У центрі Москви розпочалася акція протесту проти корупції: поліція затримує людей

У центрі Москви почалася неузгоджена акція протесту проти корупції, повідомляє радіостанція «Ехо Москви».

«Затримання проходять досить часто - раз в декілька хвилин стабільно когось затримують», - зазначає кореспондент. Він додав, що в його присутності поліція під різними приводами затримала близько 10-ти чоловік, серед яких була жінка середніх років, що має при собі плакат.

У неділю, 26 березня, по всій Росії проходять антикорупційні мітинги «Він вам не Дімон», присвячені розслідуванню Олексія Навального про майно прем'єр-міністра Дмитра Медведєва.

Команда Навального з ранку в інтернеті на відеоресурсі Ютюб веде трансляцію, присвячену акцій в різних містах. Зараз її дивляться понад 100 тисяч осіб. Кілька хвилин тому виникла загроза припинення трансляції, про що повідомив її ведучий Леонід Волков.

Стало відомо також, що поліція затримала Олексія Навального. Затримання відбулося майже відразу після того, як політик вийшов на Тверську. За кілька хвилин до цього на своєму каналі в Ютюб він закликав своїх прихильників нічого не боятися.

Нагадаємо, у центр міста, за інформацією Еха Москви, стягнутий ОМОН, співробітники ФСБ і Росгвардіі, розгорнуто пересувний штаб МВС. Над Тверською кружляє вертоліт.

Близько 10 тисяч людей вийшли на антикорупційний мітинг і в Петербурзі.За свідченням очевидців, поліція затримує активістів з плакатами.

Акції протесту вже пройшли у Владивостоці, Хабаровську, Комсомольську-на-Амурі. Там поліція теж провела затримання учасників. У ці хвилини акції проходять в Челябінську, Красноярську і Томську. У Новосибірську, жителі якого також вийшли на мітинг, для учасників організували виступ Олексія Навального по телефону. Учасники мітингу багато говорили про проблеми в соціальній сфері. Один з присутніх підкреслив, що до цих проблем призвела саме корупція.