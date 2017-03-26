Центр Москви заполонили спецтехніка та поліцейські

Велика кількість представників поліції та спецслужб знаходяться зараз у центрі столиці Росії, інформує Ехо Москви.

Опозиціонер Олексій Навальний заявив про намір 26 березня провести мітинг проти корупції, незважаючи на відмову влади узгодити захід. Вже з ранку в центрі столиці спостерігається значне скупчення представників поліції і спецслужб, передає кореспондент радіостанції «Ехо Москви».

«Чим ближче призначений час антикорупційної акції, тим більше на вулицях столиці, практично скрізь, поліція і представники силових спецпідрозділів. На Тверській вулиці, де все і повинно статися, від Кремля до Білоруського вокзалу через кожні кілька сотень метрів чергують співробітники МВС. Поліцейські автобуси, стягнуті до всіх станцій метро, ​​і автомобілі дорожньо-патрульної служби стоять практично у всіх провулках, прилеглих до Тверської вулиці», - розповів кореспондент.

Він також додав, що в центр Москви прибуло багато спецтехніки. «Деяке скупчення силовиків спостерігається у Великого театру на Василівському узвозі і Болотній площі. Там стоїть уже важка спецтехніка, це КАМАЗи кольору хакі, і представники особового складу», - повідомляє кореспондент.

Нагадаємо, акція організована за підсумками розслідування ФБК щодо прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. Влада оголосила акцію незаконною. Правоохоронці пригрозили учасникам штрафами та арештами. У свою чергу організатор Олексій Навальний назвав захід узгодженим і пообіцяв юридичну допомогу кожному, хто буде затриманий.

За останні кілька годин акції проти корупції пройшли у різних містах Росії.