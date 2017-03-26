У містах Росії тривають акції протесту проти корупції: є затримані

Акція протесту в Хабаровську.

У ці хвилини акції проходять в Челябінську, Красноярську і Томську. У Новосибірську, жителі якого також вийшли на мітинг, для учасників організували виступ Олексія Навального по телефону. Учасники мітингу багато говорили про проблеми в соціальній сфері. Один з присутніх підкреслив, що до цих проблем призвела саме корупція.

Через три години акція повинна початися в Москві. Влада оголосила її незаконною. Олексій Навальний вважає захід узгодженим, оскільки чиновники в необхідні терміни не запропонували альтернативних майданчиків для проведення. У станції метро «Білоруська», «Маяковська», «Тверська» з'явилися поліцейські автобуси, інформує Ехо Москви.

Акції проти корупції проходять сьогодні по всій Росії. Приводом для них стала публікація ФБК про розслідування, в якому говорилося про таємні активи прем'єра Дмитра Медведєва.