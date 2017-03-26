Президента Ємену за державну зраду засудили до смертної кари

Президента Ємену за державну зраду засудили до смертної кари

Суд Сани також засудив до вищої міри покарання ще шість високопоставлених чиновників уряду Хаді.

Джерело: Відомості

Суд в столиці Ємену Сані, контрольованою йєменськими бунтівниками-хуситами з шиїтського руху "Ансар Алла", засудив до страти президента країни Абд Раббо Мансура Хаді. За даними Reuters, вирок Хаді винесено за державну зраду і "сприяння країні-агресору Саудівській Аравії і її союзникам".
Суд Сани також засудив до вищої міри покарання ще шість високопоставлених чиновників уряду Хаді, передає РІА Новини. У числі засуджених - посол Ємену в США Ахмед Авад Бін Мубарак і колишній глава МЗС країни Ріяд Ясін.
З 2014 року в Ємені не припиняється збройний конфлікт між повстанцями-хуситами з шиїтського руху "Ансар Алла" і лояльними екс-президенту Алі Абдаллі Салеху частинами армії, з одного боку, і урядовими військами й ополченням, лояльними президенту Абд Раббо Мансуру Хаді, з іншого. З повітря і на землі уряд Ємену отримує підтримку так званої арабської коаліції на чолі з Саудівською Аравією.

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