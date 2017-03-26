Президента Ємену за державну зраду засудили до смертної кари

Суд в столиці Ємену Сані, контрольованою йєменськими бунтівниками-хуситами з шиїтського руху "Ансар Алла", засудив до страти президента країни Абд Раббо Мансура Хаді. За даними Reuters, вирок Хаді винесено за державну зраду і "сприяння країні-агресору Саудівській Аравії і її союзникам".

Суд Сани також засудив до вищої міри покарання ще шість високопоставлених чиновників уряду Хаді, передає РІА Новини. У числі засуджених - посол Ємену в США Ахмед Авад Бін Мубарак і колишній глава МЗС країни Ріяд Ясін.

З 2014 року в Ємені не припиняється збройний конфлікт між повстанцями-хуситами з шиїтського руху "Ансар Алла" і лояльними екс-президенту Алі Абдаллі Салеху частинами армії, з одного боку, і урядовими військами й ополченням, лояльними президенту Абд Раббо Мансуру Хаді, з іншого. З повітря і на землі уряд Ємену отримує підтримку так званої арабської коаліції на чолі з Саудівською Аравією.