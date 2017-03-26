Акції з нагоди Дня Волі пройдуть сьогодні у багатьох містах Білорусі

Акції з нагоди Дня Волі - неофіційного свята на честь 99-річчя незалежності Білоруської народної республіки - пройдуть сьогодні в багатьох містах країни за винятком Мінська. Хода в столиці напередодні завершилася затриманнями сотень людей.

Марші або мітинги розсерджених білорусів пройдуть на головних площах різних міст. У тому числі в Гродно, Вітебську, Гомелі, Бресті, Могильові, Барановичах. Серед основних вимог: відміна декрету про дармоїдство, припинення зростання цін і тарифів на ЖКГ, проведення вільних і демократичних виборів. У числі гасел: «декрету про дармоїдство - баста», «бєспрєдєлу влади - баста».

Підтримка мінчан акціями в інших містах додасть додаткову динаміку протестам, переконаний один з лідерів опозиції, голова Білоруського національного конгресу Микола Статкевич. «Весь народ хоче саме мирних змін. Але це вимагає роботи. Доведеться виходити не один раз, чинити тиск на владу, добиватися поступок», - сказав він.

Марш розсерджених білорусів вчора пройшов у Мінську. Акція за оцінками ЗМІ зібрала понад тисячу осіб. При цьому сотні активістів були затримані ОМОНом. Силовики також схопили журналістів низки видань, в тому числі західних.