США ввели нові санкції відносно восьми російських компаній

Потрапили під обмеження компанії, як зазначає агентство, які порушили національне американське законодавство про нерозповсюдження зброї масового ураження в відношенні Ірану, КНДР і Сирії від 2009 року. Суть претензій не уточнюється. До чорного списку потрапили «Рособоронекспорт», «150-й авіаційний ремонтний завод», зовнішньоекономічне об'єднання «Авіаекспорт», «Науково-виробниче об'єднання« Базальт»,« Конструкторське бюро машинобудування», Ульяновський інститут цивільної авіації, Уральський навчально-тренувальний центр цивільної авіації , Військово-повітряна академія імені Жуковського і Гагаріна.