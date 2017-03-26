Невідомий відкрив стрілянину в центрі Лас-Вегаса

Після цього нападник забарикадувався в припаркованому неподалік автобусі. Про це повідомив в ефірі телеканалу Сі-Ен-Ен представник правоохоронних органів. Інцидент стався поряд з готелем «Космополітан». Поліція перекрила ділянку центрального бульвару, де припаркований автобус. Зловмисник діяв сам, немає достовірної інформації про наявність другого підозрюваного, відзначили в поліції.

Це вже другий інцидент зі стріляниною, що стався за останню добу в Лас-Вегасі. Раніше повідомлялося, що постріли пролунали в знаменитому готелі «Белладжіо» при спробі збройного пограбування магазину. Потерпілих не було. Зловмисники затримані.