Як мінімум, у 84 містах Росії сьогодні пройдуть антикорупційні мітинги

Незважаючи на відмову влади, політик закликає вийти на акцію, називаючи її законною, оскільки не було запропоновано альтернативних майданчиків. У разі затримань, він обіцяє юридичну підтримку і складання скарг до ЄСПЛ.

У Москві захід пройде у форматі прогулянки по Тверській вулиці між станціями метро «Білоруська» і «Охотний ряд». "Плакати і російські прапори вітаються, але вони підвищують ймовірність затримання", - написав Навальний на своєму сайті. Замість цього він пропонує повісити старі кросівки через плече.

При цьому, організатори вирішили відмовитися від мітингу, запланованого після ходи, в зв'язку з тим, що столична влада не узгодила для нього майданчик. У свою чергу, столична поліція закликала москвичів не брати участь в цій акції, так як їх «особиста безпека може опинитися під загрозою».