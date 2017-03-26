ЄС та США вимагають від Білорусі звільнити затриманих

ЄС і США закликали владу Білорусі звільнити всіх затриманих під час «Маршу волі».

«Такі репресії щодо свободи слова і зібрань» суперечать політиці демократизації, заявленої Білоруссю, і її міжнародним зобов'язанням, відзначається в комюніке зовнішньополітичної служби Євросоюзу.

«Масштабні затримання мирних демонстрантів, правозахисників і ряду журналістів йдуть врозріз з демократичними цінностями. Є повідомлення про використання сили проти мирних демонстрантів», - наголошується в заяві посольства США в Мінську. Відзначається, що Вашингтон буде і далі уважно стежити за ситуацією.

Напередодні в Мінську і деяких інших містах Білорусі пройшла акція опозиції «День волі». У столиці вона була поєднана з «маршем розсерджених білорусів». Заходи не були санкціоновані. Міліція не дала учасникам організувати ходу центральним проспектом міста. За даними правозахисників, сотні людей були затримані.