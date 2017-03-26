Теракт у Бангладеш: шість загиблих, десятки поранених

6 людей загинули, десятки поранені в результаті теракту в Бангладеш

Смертник привів у дію вибуховий пристрій біля армійського КПП на північному сході країни, повідомляє агентство Рейтер.

Інцидент стався в районі місцевого аеропорту області Силхет біля самого кордону з Індією. Двома загиблими виявилися співробітники правопорядку. Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава»