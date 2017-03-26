Поліція Лондона вважає, що «терорист» був одинаком

Немає ніяких відкритих даних або секретних відомостей про те, що плануються нові напади. «Ми всі повинні прийняти той факт, що є можливість того, що ми ніколи не дізнаємося, чому він це зробив. Його таємниця могла померти разом з ним», - повідомили в прес-службі правоохоронних органів. Раніше поліція зняла звинувачення в причетності до теракту з 10 з 11 затриманих в ході поліцейських рейдів. В даний час під вартою залишається один підозрюваний.

Нагадаємо, у минулу середу автомобіль, за кермом якого перебував 52-річний Халід Масуд, збив перехожих і трьох поліцейських на Вестмінстерському мосту в Лондоні. Водій кинув машину біля будівлі британського парламенту, накинувся з ножем на поліцейського і спробував проникнути в Палату громад. Правоохоронці застрелили нападника. Від рук терориста загинули чотири людини і близько 50 постраждали. В ході розслідування служба столичної поліції посекундно відновила картину події. Встановлено, що з початку атаки до ліквідації нападника пройшли 82 секунди.