Європейський Союз перезапустив проект на нове життя

Лідери країн ЄС за відсутності Британії підписали на саміті Римську декларацію, де зобов‘язалися вдихнути нове життя в європейський проект. Церемонія відбулася в тому самому залі Капітолію в Римі, де 60 років тому підписали угоди, що заклали підвалини для створення європейської спільноти.

“Я підпишу, мої дорогі друзі, Римську декларацію тією самою ручкою, якою користувався представник Люксембургу при підписанні 1957 року Римського договору: ці підписи залишаються надовго”,- заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Прибувши на саміт, він спрогнозував, що Євросоюз святкуватиме і соту річницю. На це мають сподіватися всі учасники саміту, які поставили свої підписи під Римською декларацією. У документі сказано, що ЄС повинен зберігати єдність, більше дбати про добробут своїх громадян, забезпечувати економічне зростання.

Йдеться там і про так звану “багатошвидкісну Європу”, ідея якої полягає в тому, що той чи інший проект можуть започатковувати певні країни ЄС, до яких пізніше – за бажанням – можуть приєднатися інші члени Євросоюзу. З цим не погоджуються Польща й інші східноєвропейські члени ЄС, побоюючись залишитися осторонь. Однак декларацію вони підписали.

“Під сонцем Рима 27 керівників держав і урядів продемонстрували єдність. З посмішкою на губах усі європейські лідери підписали Римську декларацію, через 60 років після договору з тим же ім‘ям, що поклав початок Євросоюзу. Для голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера цей документ є новим початком для європейського проекту, але пріоритет зараз полягає в тому, щоб перетворити ці слова в дію”,- повідомляє з Рима кореспондент Євроньюз Грегуар Лорі.