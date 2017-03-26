День Волі у Білорусі: сотні затриманих і побитих поліцією

Активісти вимагають скасування декрету про дармоїдство.

Білоруська поліція вдалася до жорсткого придушення акції протесту, яку організували активісти до Дня волі. На несанкціонований владою мітинг зібралися близько двох тисяч людей. Ще до початку маніфестації центр Мінська заблокували спецпідрозділи поліції, перекривши вулиці броньованими автомобілями та автозаками.

Днем волі, який відзначають з нагоди проголошення Білоруської народної республіки 99 років тому, опозиція вирішила скористатися, аби знову висловити обурення так званим “законом про дармоїдів” – декретом Аляксандра Лукашенки, що передбачає стягнення податку з громадян, які пропрацювали менше 183 днів на рік.

Протести проти цього тривають останні тижні і під їхнім тиском президент країни призупинив стягнення збору. Однак активісти вимагають скасування декрету.

Суботня акція закінчилася масовими арештами. За даними самих активістів, було затримано понад 400 людей. Серед них – журналісти як місцевих, так і іноземних ЗМІ. Також силовики здійснили рейд в офісі правозахисної організації “Весна”. 60 її представників затримали, але згодом відпустили.

Останнім часом відносини Мінська з ЄС дещо поліпшилися і Брюссель скасував санкції, запроваджені щодо Білорусі. Надмірне застосування сили щодо протестувальників з боку поліції може знову викликати охолодження взаємин.

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