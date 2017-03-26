В акції “Година Землі” взяла участь рекордна кількість країн

Аби привернути увагу до проблеми енергозбереження та змін клімату, на 60 хвилин світло вимикали у 180 державах світу.

У темряву поринули найвідоміші споруди планети – будівля опери в австралійському Сіднеї, хмарочоси Шанхая і Дубая, Ейфелева вежа, Тауерський міст, Кремль.

У столиці Філіппін Манілі фани “Зоряних воєн” влаштували ходу зі світловими мечами, закликаючи людей стати захисниками довкілля.

До глобальної акції, що стартувала 10 років тому, приєдналася і Україна.