У Білорусі затримали опозиційного лідера Володимира Некляєва

За кілька днів до заходу влада затримала десятки активістів.

Міліціонери зняли Володимира Некляєва з поїзда в Бресті. Політик і екс-кандидат в президенти повертався на батьківщину з Варшави, де брав участь у дискусії з приводу ситуації в Білорусі, розповів на фейсбуці творець і гендиректор агентство БелаПАН Алесь Липай. Затримання відбулося менш, ніж за добу до традиційної масової протестної акції День Волі.

Опозиція в цьому році вимагає скасувати так званий «податок на дармоїдів», що викликав хвилю обурення по всій країні, і провести вільні вибори. Некляєв далеко не єдиний затриманий. За останні дні в СІЗО КДБ, а також першому СІЗО Мінська виявилися десятки активістів. Правоохоронці затримували навіть тих, хто приносив передачі соратникам. Затримання пройшли в офісі білоруської партії Зелені у той момент, коли туди прийшли люди з листівками і печивом для тих, хто потрапив в ізолятор.

Президент Лукашенко раніше заявив про затримання декількох десятків бойовиків, які за його словами, готували в Мінську збройні провокації і диверсії.

Опозиційних активістів, як пише Новая газета, по всьому Мінську в останні дні відловлювали «шунявки». Силовики отримали таке прізвисько через прізвище міністра внутрішніх справ республіки Ігоря Шуневича. "Шунявками" їх назвали за аналогією з українськими «тітушками», відзначає видання. У слідчому управлінні КДБ завели нову кримінальну справу про масові заворушення.