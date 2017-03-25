Obamacare залишився законом у США: Трамп не зумів провести свій

Таким чином, Obamacare залишається законом в США. Це підтвердив спікер палати представників Конгресу Пол Райан. За його словами, він говорив з президентом деякий час назад і сказав йому, що краще, що зараз можна зробити - це відкликати законопроект, і Трамп погодився з цим рішенням.

Голосування по законопроекту повинно було відбутися в нижній палаті напередодні, але на дебатах республіканці не змогли набрати необхідні 216 голосів, тому вирішили зняти проект з голосування.

За підрахунками Управління Конгресу США, якби план республіканців спрацював по заміні Obamacare, 24 мільйони американців до 2026 року були б позбавлені страховки.

Тим часом, Дональд Трамп поклав на демократів відповідальність за те, що законопроект був знятий з голосування. Президент США вважає, що демократи будуть налаштовані домовитися з республіканцями про скасування або заміни програми пільгового медичного страхування пізніше в цьому році. Таку заяву американський лідер зробив в інтерв'ю газеті «Нью-Йорк таймс». Політик висловив упевненість в тому, що існуюча програма пільгового медичного страхування неминуче зазнає краху.

Скасування Obamacare була однією з передвиборних обіцянок Дональда Трампа. Найближчим часом американський президент, за його словами, має намір зосередитися на податковій реформі.