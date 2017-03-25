Поліція Великобританії відпустила шістьох підозрюваних у причетності до теракту в Лондоні

Йдеться про жінку та чоловіка, затриманих за однією адресою в Бірмінгемі, а також ще про одну жінку і трьох чоловіків, затриманих за різними адресами в Бірмінгемі. Сьому підозрювану, затриману в східній частині Лондона, відпустили під заставу до кінця березня. Таким чином, під вартою залишилися четверо.

Нагадаємо, 22 березня автомобіль врізався в натовп людей на Вестмінстерському мосту, після чого водій з ножем напав на поліцейського, який охороняв парламент Великобританії. Загинули чотири людини, сам нападник був застрелений.