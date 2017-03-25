Німецький держбанк помилився з операцією на 5 мільярдів євро

Німецький державний банк реконструкції випадково перевів на зовнішні рахунки 5 мільярдів євро, передає ТАРС. Інцидент стався ще 20 лютого, однак відомо про нього стало тільки зараз.

За інформацією, що надійшла, причиною переведення такої значної суми стала технічна несправність. Помилка була усунена на ранній стадії, і всі засоби вдалося повернути.

Керівництво банку не виключає і людський фактор, який міг привести до невірного налаштування системи.