США будуть перевіряти профілі кандидатів на візу в соцмережах

Глава Державного департаменту США Рекс Тіллерсон доручив співробітникам посольств перевіряти профілі в соціальних мережах всіх бажаючих отримати американську візу, повідомляє RT. Це розпорядження належить до тих людей, які коли-небудь побували на територіях, захоплених ІД.

За даними видання, в даний час подібні перевірки носять одиничний характер.

Відзначається, що введення перевірки пов'язане з жорсткою міграційною політикою президента США Дональда Трампа.