Понад двісті нелегальних мігрантів загинули в Середземному морі

Близько 250 нелегальних мігрантів, імовірно, загинули біля берегів Лівії в результаті корабельної аварії. Як повідомляє Frans Pres, в 30 кілометрах від берега були виявлені тіла 5 людей і залишки двох човнів. Кожна з них вміщала до 140 пасажирів.

Лівія сьогодні - це один з найбільших перевалочних пунктів для нелегальних мігрантів з Африки, які прямують до Європи на заробітки. Потік переселенців виріс в кілька десятків разів після повалення Муамара Каддафі і фактичного розвалу Лівії як єдиної країни в 2011 році.