У Лондоні помер один із потерпілих при теракті

За даними Скотленд-Ярду, число жертв, скоєного в Лондоні в середу, 22 березня, теракту, складає чотири. Від отриманих поранень помер 75-річний чоловік. Ім'я померлого не розголошується.

Трьома іншими жертвами теракту стали британська вчителька іспанської мови Аїша Фрейд, турист зі США Курт Кохран і 48-річний лондонський поліцейський Кіт Палмер.

Як повідомлялося, на Вестмінстерському мосту автомобіль, яким керував зловмисник на ім'я Халед Масуд, збив перехожих і трьох поліцейських. Кинувши машину біля будівлі британського парламенту, він з ножами в руках накинувся на поліцейського в штатському і спробував проникнути в парламент. Нападник був застрелений. У ході нападу поранення різного ступеня тяжкості отримали кілька десятків людей.

Халед Масуд народився у Великобританії, кілька років тому він потрапив в поле зору британської контррозвідки MI5 в зв'язку з екстремістською діяльністю, хоча і не був фігурантом якого-небудь з розслідувань, інформують закордонні ЗМІ.