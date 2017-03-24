КНДР готується до нового ядерного випробування

Про це повідомляє канал Fox News із посиланням на дані американської розвідки. Передбачається, що випробування може відбутися в кінці березня. Раніше в березні Північна Корея запустила чотири балістичні ракети, які впали в море в економічній зоні Японії. Нещодавно держсекретар США Рекс Тіллерсон допустив нанесення військового удару по КНДР, якщо Пхеньян не зверне свою ракетно-ядерну програму.