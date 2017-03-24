Щоденник Джона Кеннеді, який він вів у молоді роки, виставлений на аукціон в Бостоні

У записах, зроблених в 1945 році, 28-річний Кеннеді стверджує, що Гітлер - «одна з найбільш значимих фігур в історії». Майбутній президент так само писав, що у лідера нацистської Німеччини були «безмежні амбіції для його країни, і через це він сприймався як загроза миру». На думку молодого Кеннеді, життя і смерть Гітлера були оточені загадками, які «будуть жити і розростатися після нього». Записи з'явилися в щоденнику після відвідин Кеннеді чайного будиночка Гітлера в Баварії через кілька місяців після смерті нацистського лідера. У той час Кеннеді подорожував по Європі в якості журналіста після закінчення військової служби на Тихому океані. Аукціон Бостоні призначений на 26 квітня. Очікується, що щоденник може піти як мінімум за 200 тис. доларів.