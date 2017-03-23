У Росії хочуть збільшити призовний вік до 30 років

Ряд депутатів запропонували підвищити вікову планку до 30 років, щоб "ухильники були не зацікавлені ухилятися".

Як інформує "Інтерфакс", посилаючись на голову комітету Володимира Шаманова, в Збройних силах, і в інших силових структурах проведена велика робота по призову, однак, разом з цим "не можна не відзначити, що ще є велика кількість ухильників". Також не врегульовано питання юридичної відповідальності ухилення від отримання повістки на заклик і вікові обмеження для проходження служби.