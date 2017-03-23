Гробниця Ісуса Христа в храмі Гробу Господнього може бути зруйнована через обвалення фундаменту

Фахівці Національного технічного університету в Афінах попереджають, що гробниця Ісуса Христа в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі може бути зруйнована через обвалення фундаменту. Про це пише National Geographic.

За словами фахівців, які проводили реставрацію каплиці над Гробом Господнім, для того, щоб цього не сталося, треба провести додаткові ремонтні роботи з метою запобігти можливому обваленню деяких конструкцій.

За словами вчених, це викликано застарілістю дренажної системи будинку.

Керівник групи реставраторів професор Антоній Моропулу каже, що якщо не вдасться відремонтувати дренажну систему, то "руйнування буде не повільним процесом, а дуже катастрофічним".

Під храмом Гробу Господнього знаходиться розгалужена система тунелів, там, зокрема, раніше знаходилося сховище води. Тому фахівцям належить відремонтувати каналізацію і дренажні системи. Інакше фундамент всього храму втратить стійкість.

Планується, що роботи займуть приблизно десять місяців, а їх вартість складе 6 мільйонів євро, повідомляється в публікації.

Роботи по зміцненню конструкції і заміні пошкоджених фрагментів кам'яного облицювання Кувуклії фахівці проводили з 2016 року. Це було необхідно, так як зведена у 1810 році каплиця жодного разу не реставрувалася.

В результаті двох землетрусів (в 1927-му і 1934 роках) вона була серйозно пошкоджена і втратила стійкість.

У 1947 році як тимчасовий захід були встановлені металеві балки, які прибрали в лютому цього року.

Раніше повідомлялося, що під час проведення ремонтних робіт в Кувуклії в жовтні 2016- го вчені вперше за 500 років зняли мармурові плити з місця поховання Ісуса Христа - вони закривають зверху висічене в скельній породі древнє похоронне ложе.

Церемонія освячення відреставрованої Кувуклії відбулася 22 березня. Ця каплиця знаходиться в центрі храму Гробу Господнього. Тепер він знову відкритий для публіки.

Нагадаємо, щорічно напередодні свята православного Великодня саме в Кувуклії відбувається сходження Благодатного вогню.

Тіло Ісуса Христа було поховано в гробниці в скелі, а на початку IV століття над цим місцем була зведена Кувуклія Храму Гробу Господнього.