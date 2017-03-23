У Бірмінгемі в Лондоні тривають обшуки через теракт

Спецназ Скотланд-Ярду провів вночі 23 березня обшуки в Бірмінгемі. Передбачається, що саме тут організатор теракту в Лондоні орендував використаний при атаці автомобіль.

Поліцейські оточили житловий будинок в районі Брентвуд в Бірмінгемі і обшукали його. Подробиці операції поки не розкриваються, але свідки розповіли журналістам про затримання трьох чоловіків. Вулиця, на якій розташований будинок, була закрита для проходу і проїзду з 11 вечора до 2 години ночі, повідомляє Daily Mail.

В результаті скоєного 22 березня в Лондоні теракту загинули п'ять осіб, включаючи самого нападника, сорок осіб постраждало, серед них туристи з Франції, Південної Кореї та Румунії.

Машина зі злочинцем спочатку проїхала по тротуару на Вестмінстерському мосту, збиваючи пішоходів, після чого врізалася в огорожу поруч з Біг Беном. Потім нападник забіг на територію британського парламенту з двома ножами в руках і вбив поліцейського, після чого був застрелений.