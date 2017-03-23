Шість чоловіків влаштували пряму трансляцію згвалтування неповнолітньої

Шість чоловіків влаштували у Facebook пряму трансляцію згвалтування 15-річної дівчини. Як повідомляє Assosiated Press, інцидент стався 20 березня в Чикаго.

За відомостями агентства, серед злочинців були її знайомі. При цьому за трансляцією спостерігали близько 40 осіб, ніхто з них і не подумав повідомити про надзвичайну подію правоохоронцям.

У поліцію звернулася мати 15-річної жертви. Незважаючи на те, що з одним із ґвалтівників жертва була знайома, особи решти зловмисників встановити поки не вдалося.

Запис із Мережі був видалений.