Шість чоловіків влаштували пряму трансляцію згвалтування неповнолітньої
Трансляцію в США дивилися десятки людей.
Шість чоловіків влаштували у Facebook пряму трансляцію згвалтування 15-річної дівчини. Як повідомляє Assosiated Press, інцидент стався 20 березня в Чикаго.
За відомостями агентства, серед злочинців були її знайомі. При цьому за трансляцією спостерігали близько 40 осіб, ніхто з них і не подумав повідомити про надзвичайну подію правоохоронцям.
У поліцію звернулася мати 15-річної жертви. Незважаючи на те, що з одним із ґвалтівників жертва була знайома, особи решти зловмисників встановити поки не вдалося.
Запис із Мережі був видалений.