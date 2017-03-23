У Нью-Йорку хлопець пошматував пенсіонера мечем за колір шкіри

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Поліцейські Нью-Йорка затримали молодика, який до смерті пошматував 66-річного афроамериканця за колір шкіри, повідомляє Тimes. 28-річний американець напав на автобус, який прямував у "Велике Яблуко".

За інформацією поліції, молода людина мала намір здійснити багато атак на чорношкірих в Нью-Йорку.

Напади на чорношкірих фіксуються в містах по всій країні, особливо в Нью - Йорку.Відбувається зростання злочинів на грунті ненависті після президентських виборів.