У США 4-річний хлопчик повісився в роздягальні благодійного магазину

У США, в штаті Міннесота 4-річний хлопчик випадково повісився в роздягальні благодійного магазину, передає Times. Дитина зачепилася коміром сорочки за гак на стіні примірочної, коли гралася всередині.

Представники поліції повідомили, що дихальні шляхи дитини були перекриті миттєво.

Хлопчик ходив по магазинах зі своєю бабусею, яка в момент трагедії перебувала в сусідній примірочній. Жінка втратила хлопчика. Пізніше його тіло виявили працівники магазину.

Мати хлопчика заявила, що не злиться ні на свою матір, ні на магазин. Вона зазначила, що смерть дитини була результатом трагічної випадковості.