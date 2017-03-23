Дитина "викрала" шапочку з голови Папи Франциска

Дитина "викрала" шапочку з голови Папи Франциска

Дівчинка схопила пілеолус понтифіка в той момент, коли Папа нахилився, щоб поцілувати її в щоку.

Джерело: Відомості

Під час візиту до Ватикану разом з сім'єю маленька дівчинка змогла доторкнутися до святого: дитина "стягнула" пілеолус прямо з голови Папи Франциска, коли понтифік нахилився, щоб поцілувати її в щоку.


 ABC News ✔ @ABC
3-year-old Atlanta girl snatches Pope Francis 'zucchetto right off his head during trip to the Vatican with family. http://abcn.ws/2nTotrX
4:22 - 23 Mar 2017

Відзначимо, що сам Папа на таку "витівку" дитини відреагував з властивими йому веселощами, як і навколишній натовп. Пілеолус, до речі, Папа встиг сам вихопити зі спритних рученят дівчинки.

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