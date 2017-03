Дитина "викрала" шапочку з голови Папи Франциска

Під час візиту до Ватикану разом з сім'єю маленька дівчинка змогла доторкнутися до святого: дитина "стягнула" пілеолус прямо з голови Папи Франциска, коли понтифік нахилився, щоб поцілувати її в щоку.



ABC News ✔ @ABC

3-year-old Atlanta girl snatches Pope Francis 'zucchetto right off his head during trip to the Vatican with family. http://abcn.ws/2nTotrX

4:22 - 23 Mar 2017



Відзначимо, що сам Папа на таку "витівку" дитини відреагував з властивими йому веселощами, як і навколишній натовп. Пілеолус, до речі, Папа встиг сам вихопити зі спритних рученят дівчинки.