У Чилі 33 співробітника розвідки Піночета отримали по 15-ть тюремних термінів

У Чилі 33 колишніх співробітника розвідки диктатора Аугусто Піночета засуджені до різних термінів ув'язнення за викрадення п'ятьох опозиціонерів. Йдеться про інцидент в 1987 році, коли агенти національного центру інформації заарештували декількох членів Комуністичної партії. Як з'ясувалося пізніше, після допитів їх скинули з вертольота в океан.

Підсудні отримали від трьох до 15 років тюремного ув'язнення. За різними даними, за роки правління Піночета в Чилі з політичних мотивів були вбиті понад три тисячі осіб. Сьогодні суди над колишніми сподвижниками диктатора йдуть постійно. Сам він перед правосуддям постати не встиг - Аугусто Піночет помер в 2006 році.