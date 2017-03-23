CNN: Оточення Дональда Трампа координувало свої дії на виборах з Росією

Телеканал CNN повідомив, що ФБР в даний час вивчає дані розвідки, в числі яких інформація про комунікації і поїздки осіб, пов'язаних з кампанією президента США Дональда Трампа. Зокрема, інформація вказує на те, що оточення Трампа нібито координувало свої дії з Росією.

Зокрема, за інформацією каналу, координувалися публікації даних, що компрометують Хілларі Клінтон під час торішньої передвиборної гонки.

Телеканал уточнив, що інформація не є остаточною і розслідування триває.

Нагадаємо, інавгурація Дональда Трампа відбулася 20 січня.Чоловіка дочки Іванки, Джареда Кушнера, призначили старшим радником Президента.