Роберт Райх звинуватив Трампа в тому, що його родина переселяється у Білий дім, щоб грабувати країну

Дочка президента США Дональда Трампа Іванка в стильній блузці революційного помаранчевого кольору відпочиває в Аспені разом зі своєю сім'єю: чоловіком Джаредом Кушнером і трьома дітьми - Арабеллою, Джозефом і малюком Теодором. Цю картину цілком можна було б назвати ідеалістичної, якби не знати про скандал, який розгорівся через Іванку буквально на днях. Про все по порядку.

Стало відомо, що дочка мільярдера-республіканця займе власний кабінет в Білому домі, а також отримає доступ до секретної інформації та урядовим засобам зв'язку. Про це повідомило видання Politico з посиланням на адвоката Іванки Джейму Горелик, яка зазначила, що Трамп офіційно не оформлена на посаду державного службовця. За словами Горелик, Іванка стане "очима і вухами" президента і буде консультувати його з широкого кола питань.

Ця новина викликала шквал критики в пресі і звинувачень Трампа в "кумівстві", причому, висловлювалися з цього приводу не тільки завзяті Хейтер, а й впливові політики. Наприклад, екс-міністр праці США Роберт Райх не соромився у виразах на своїй сторінці в Twitter:

Іванка в Білому домі? Нагадує переворот: сім'я диктатора направляється до палацу, щоб почати грабувати країну.

Нагадаємо, раніше кабінет в Західному крилі Білого дому отримав чоловік Іванки, Джаред Кушнер, якого призначили старшим радником Дональда Трампа.