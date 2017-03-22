Російські чиновників відмивали гроші з Росії через молдовські банки

У Молдові 18 чиновників стали підозрюваними у справі про відмивання грошей з Росії через молдовські банки. Йдеться про 22 мільярди доларів.

Серед підозрюваних опинилися судді і керівництво Національного банку Республіки. Більшість з них знаходяться під попередніми або домашнім арештом. Один суддя і судовий виконавець оголошені в міжнародний розшук. Частина кримінальних справ уже направлено до суду для розгляду по суті. Про це повідомила сьогодні прес-служба Генпрокуратури. Фігуранти звинувачуються у співучасті у відмиванні грошей в особливо великих розмірах і свідомому оголошенні рішень, що суперечать законодавству. Їм загрожує 10 років в'язниці з позбавленням права займати державні посади протягом п'яти років.

За інформацією молдовських правоохоронців, кримінальна схема, створена підсудними, працювала з 2010 по 2013 рік. У ній брали участь російські компанії, молдовський банк Moldinconbank, компанії з Великобританії та інших країн, суди різних районів Молдови і фізичні особи з молдовським громадянством. Схема діяла під виглядом сплати боргів. Раніше її докладно описала «Нова газета». Видання зазначало, що минулого тижня Кишинів звинуватив співробітників ФСБ в причетності до відмивання грошей.

У Кремлі знають про заяви молдовської влади, але відзначають, що це питання слідчих органів.