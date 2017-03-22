Зявилось унікальне відео з відкритої Кувуклії храму Гробу Господнього

Варто зазначити, що її зовнішній вигляд суттєво змінився. Раніше туристи і паломники могли спостерігати Кувуклію в своєрідній "залізній клітці", однак після реставраційних робіт побоювання з приводу міцності конструкції залишилися позаду.

Крім цього, як повідомляє РЕН.ТВ, після відкриття Кувуклія була освячена.

Нагадаємо, реставрація почалася восени 2016 року і тривала 9 місяців. За цей час в кам'яні плити фахівці вставили титанові болти, також були відновлені інші частини храму.

Знаменним є те, що археологи вперше з 1555 року зняли мармурову плиту з похоронного Ложа Христа.

Як зазначає головний археолог проекту реконструкції Храму Гробу Господнього Антонія Маропуло, співробітники дуже пишаються виконаною роботою. Раніше вона розповіла, що в храмі Гробу Господнього з'явиться оглядове вікно, через яке буде видно найдавнішу плиту святині.