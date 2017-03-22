Адвокат матері Сергія Магнітського випав з вікна 5-го поверху

Інцидент за участю адвоката стався напередодні в Троїцьку в Новій Москві. Як розповів «Новій газеті» представник Hermitage Capital, Микола Горохов разом з робітниками намагався підняти ванну на мансарду на висоті 5-го поверху, проте лебідка не витримала, і адвокат зірвався вниз. Зараз він знаходиться в Боткінській лікарні у вкрай важкому стані. Ніхто з робітників не постраждав. Представник фонду підкреслив, що щодо обставин інциденту залишається безліч питань. Наприклад, неясно, чому обірвалася лебідка, розрахована на багато більшу вагу, ніж сама ванна.

Микола Горохов представляв інтереси глави фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера і матері покійного юриста Сергія Магнітського. У фонді підкреслюють, що останнім часом адвокат був зайнятий у багатьох процесах, де намагався залучити до відповідальності причетних до загибелі Магнітського і тих, хто гальмував розслідування обставин його смерті, інформує Ехо Москви.