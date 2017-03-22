Північна Корея здійснила невдалий пуск ракети

КНДР здійснила ракетний пуск з східного узбережжя недалеко від міста Вонсан. Про це повідомило агентство Kyodo, посилаючись на урядові джерела.

Відзначається, що тип запущеної ракети невідомий. За попередніми даними, пуск був невдалим.

На початку березня Північна Корея вже чотири рази запускала ракети. Одна з ракет впала на відстані 200 кілометрів від префектури Акіта (північно-західна частина основного японського острова Хонсю). Решта три - в 300-500 кілометрах від цієї префектури. Як зазначається, ракети впали через рівні проміжки близько 80 кілометрів. У зв'язку з цим можна говорити про потенційну можливість одночасного нанесення ударів по декількох цілях ракетами, які були випущені з однієї точки.

Сіндзо Абе, прем'єр-міністр Японії, завив, що ці пуски - новий рівень загрози для Японії. Пізніше Північна Корея відзначила, що ці пуски є частиною навчань підрозділу, який спеціалізується на ударі по базах США в Японії. Заява про існування такого підрозділу викликала шок в Токіо. Японія не виключає можливості введення нових санкцій проти КНДР.

У неділю, 19 березня, Північна Корея оголосила про те, що наземні випробування нового потужного ракетного двигуна пройшли успішно.