У Голландії на аукціон виставлять особисті речі Мати Харі

У Голландії на аукціон виставлять особисті речі Маргарети Гертруди Зелле, більш відомої під ім'ям Мата Харі. Торги пройдуть в Амстердамі.

На них будуть представлені листи, фотографії та інші предмети, що належали знаменитій танцівниці.

Харі, в той час популярна виконавиця екзотичних танців і куртизанка, була звинувачена в шпигунстві на користь Німеччини під час Першої світової війни і розстріляна у Франції в 1917 році.