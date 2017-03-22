У Франції новий корупційний скандал

Телепередача Quotidien ( «День за днем») вийшла на каналі TMC ввечері в понеділок. В ефірі прозвучала інформація про те, що міністр внутрішніх справ Брюно Ле Ру в свою бутність депутатом Національної Асамблеї наймав на роботу своїх дочок. На момент підписання контрактів обидві дочки політика були школярками (вчилися в ліцеї). Дати контрактів були підігнані під канікули дівчат, проте, за інформацією TMC, як мінімум одна з дочок в той же час, коли вважалася помічницею депутата, насправді працювала в іншому місці. В іншій ситуації реакція фінансової прокуратури, може б і не була б настільки блискавичною. Однак паралельно це ж відомство зараз веде слідство у аналогічній справі проти Франсуа Фійона. Проти нього офіційно висунуті звинувачення в створенні фіктивних робочих місць для членів сім'ї.

Фінансова прокуратура вдень у вівторок повідомила, що починає попереднє розслідування проти голови МВС, а через пару годин міністр заявив про свою відставку.

Новим міністром внутрішніх справ Франції призначено Маттіас Текле, який досі працював держсекретарем по зовнішній торгівлі і туризму.