Дональд Трамп братиме участь у зустрічі лідерів країн - членів НАТО

Про це повідомив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер. Зустріч пройде в Брюсселі 25 травня Дональд Трамп має намір підтвердити рішучу прихильність НАТО, обговорити питання, які мають критичне значення для альянсу, особливо, розподіл обов'язків між членами і роль організації в боротьбі з тероризмом ", - зазначив Спайсер.

Крім того, за його словами, Трамп має намір 12 квітня прийняти в Білому домі генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Йенса Столтенберга.