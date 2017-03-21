Екс-президент Республіки Корея прийшла на допит

Відсторонена від влади колишня президент Південної Кореї Пак Кин Хе з'явилася в прокуратуру на допит і пообіцяла чесно відповідати на всі питання слідства. Також вона принесла вибачення громадськості.

Як повідомлялося, скандал навколо Пак Кин Хе розгорівся в жовтні 2016 року, коли в ЗМІ з'явилися дані про вплив, який чинить на главу держави її подруга Чхве Сун Сіль. Як показало розслідування, протягом декількох років Чхве Сун Сіль була посвячена в деталі управління країною і навіть втручалася в хід прийняття політичних рішень.

Також подруга президента тиснула на ряд великий компаній з метою перерахування ними десятків мільйонів доларів в підконтрольні їй фонди. За деякими твердженнями, глава держави Пак Кин Хе була залучена в корупційні схеми своєї подруги або, як мінімум, знала про те, що відбувається.

В кінці 2016 року депутати парламенту Південної Кореї проголосували за імпічмент глави держави, а 10 березня 2017 року Конституційний суд країни його затвердив.