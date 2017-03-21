На передвиборних дебатах у Франції не було явного переможця

Так, згідно з дослідженням, проведеним на замовлення каналу BMFTV, 29% назвали найбільш переконливим лідера руху «Вперед» Еммануеля Макрона. Політик правого спрямування Жан-Луї Меланшон отримав 20%, лідер ультраправого Національного фронту Марін Ле Пен і кандидат від партії «Республіканці» Франсуа Фійон - по 19%, і 11% - кандидат від соціалістів Бенуа Амон. У той же час, згідно з опитуванням на сайті газети Фігаро, 37% віддають перевагу Фійону і 25% - Макрону. По 16% у Ле Пен і Меланшона.

Нагадаємо, напередодні у Франції пройшли перші дебати серед кандидатів в президенти.