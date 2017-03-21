У США планують заборонити авіапасажирам провозити в ручній поклажі електроніку

США мають намір заборонити авіапасажирам з Африки і Близького Сходу провозити в ручній поклажі електроніку.

Обмеження торкнуться ноутбуків, планшетів і будь-яких інших пристроїв, які за розмірами більше мобільного телефону. Як повідомляє з посиланням на джерело агентство «Рейтер», приводом для таких заходів стала інформація про підготовлюваний теракт. За відомостями каналу CBS News, нові правила можуть ввести вже сьогодні.